Без цього можна залишитися без пенсії: що пенсіонерам варто зробити до квітня

Пенсіонерам, які отримали статус ВПО до початку повномасштабного вторгнення, наданий термін, до якого вони повинні пройти ідентифікацію особи. Якщо цього не зробити вчасно, тоді можна залишитися без виплат у квітні.

Хтось із пенсіонерів може втратити виплати

Ті пенсіонери, що отримати статус внутрішньо переселеної особи до 24 лютого 2022 року, повинні пройти процедуру ідентифікації особи. Якщо цього не зробити, то виплати можуть не нараховувати.

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В Україні вже декілька разів продовжували термін проходження ідентифікації. На сьогодні кінцевий термін – до 31 березня 2024 року.

В уряді пояснюють, що продовжували дату для фізичної ідентифікації для того, щоб в осіб було більше часу та можливостей зробити це.

Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 8 серпня 2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27 грудня 2023 – до 31 березня 2024 року,

– пояснили у ПФУ.

Як триватиме процедура ідентифікації

Пенсіонер має можливість пройти перевірку особи онлайн та офлайн. Для цього є різні варіанти:

через відділення АТ "Ощадбанк";

у сервісному центрі ПФУ;

завдяки відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;

через сервіс електронного підпису "Дія.Підпис" або ж електронний портал ПФУ.

Пенсіонери, що перебувають за кордоном, теж повинні пройти верифікацію. Це можна зробити онлайн або ж у закордонній дипломатичній установі України.

Рішення представників ПФУ щодо пенсії після ідентифікації можна дізнатися завдяки листу на e-mail або ж в електронному порталі Пенсійного фонду.