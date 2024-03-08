Кто-то из пенсионеров может потерять выплаты

Те пенсионеры, что получить статус внутренне переселенного лица до 24 февраля 2022 года, должны пройти процедуру идентификации личности. Если этого не сделать, то выплаты могут не начислять.

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Обратите внимание! В Украине уже несколько раз продлевали срок прохождения идентификации. На сегодня конечный срок – до 31 марта 2024 года.

В правительстве объясняют, что продолжали дату для физической идентификации для того, чтобы у лиц было больше времени и возможностей сделать это.

Для того чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 продлил срок идентификации сначала до 31 декабря 2023 года, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года,

– объяснили в ПФУ.

Как будет длиться процедура идентификации

Пенсионер имеет возможность пройти проверку личности онлайн и офлайн. Для этого есть разные варианты:

через отделение АО "Ощадбанк";

в сервисном центре ПФУ;

благодаря видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ;

через сервис электронной подписи "Дия.Подпись" или электронный портал ПФУ.

Важно! Пенсионеры, находящихся за рубежом, тоже должны пройти верификацию. Это можно сделать онлайн или в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Решение представителей ПФУ по пенсии после идентификации можно узнать благодаря письму на e-mail или же в электронном портале Пенсионного фонда.