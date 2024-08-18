Без цього виплати припиняють: нові правила для українських пенсіонерів за кордоном

Нові правила, яких тепер повинні дотримуватися пенсіонери з України, спрямовані на те, аби забезпечити соціальну справедливість та надання пенсій. Йдеться про щорічну фізичну ідентифікацію особи, навіть якщо вона перебуває за кордоном.

Які тепер зміни для пенсіонерів за кордоном

До списку основних вимог, яких мають дотримуватися пенсіонери, які виїхали за кордон є щорічна фізична ідентифікація.

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За допомогою такої процедури українські офіційні органи підтверджують, що пенсійні виплати надходять за призначенням, а їхній одержувач перебуває у доброму стані та відповідає критеріям для продовження отримання пенсії.

До речі, згідно з новим законом, пенсії українців, які перебувають за кордоном, надалі надходитимуть на їхні рахунки в українських банках.

Як можна здійснити ідентифікацію

Для цього є декілька способів, зокрема такі:

Звернутися особисто до Пенсійного фонду, якщо особа перебуває в Україні. За допомогою особистого електронного кабінету на порталі ПФУ. Для цього потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або Дія ID. Через відеоконференцію з представником ПФУ. Звернутися до закордонної дипломатичної установи України, тим самим підтвердивши факт особистої присутності.

Якщо не пройти ідентифікацію вчасно, тоді виплати пенсії призупиняються. А після проходження процедури всі кошти повертаються на рахунок пенсіонера.