Які тепер зміни для пенсіонерів за кордоном
До списку основних вимог, яких мають дотримуватися пенсіонери, які виїхали за кордон є щорічна фізична ідентифікація.
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- За допомогою такої процедури українські офіційні органи підтверджують, що пенсійні виплати надходять за призначенням, а їхній одержувач перебуває у доброму стані та відповідає критеріям для продовження отримання пенсії.
- До речі, згідно з новим законом, пенсії українців, які перебувають за кордоном, надалі надходитимуть на їхні рахунки в українських банках.
Як можна здійснити ідентифікацію
Для цього є декілька способів, зокрема такі:
- Звернутися особисто до Пенсійного фонду, якщо особа перебуває в Україні.
- За допомогою особистого електронного кабінету на порталі ПФУ. Для цього потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або Дія ID.
- Через відеоконференцію з представником ПФУ.
- Звернутися до закордонної дипломатичної установи України, тим самим підтвердивши факт особистої присутності.