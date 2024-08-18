Які тепер зміни для пенсіонерів за кордоном

До списку основних вимог, яких мають дотримуватися пенсіонери, які виїхали за кордон є щорічна фізична ідентифікація.

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За допомогою такої процедури українські офіційні органи підтверджують, що пенсійні виплати надходять за призначенням, а їхній одержувач перебуває у доброму стані та відповідає критеріям для продовження отримання пенсії.

До речі, згідно з новим законом, пенсії українців, які перебувають за кордоном, надалі надходитимуть на їхні рахунки в українських банках.

Як можна здійснити ідентифікацію

Для цього є декілька способів, зокрема такі:

Звернутися особисто до Пенсійного фонду, якщо особа перебуває в Україні. За допомогою особистого електронного кабінету на порталі ПФУ. Для цього потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або Дія ID. Через відеоконференцію з представником ПФУ. Звернутися до закордонної дипломатичної установи України, тим самим підтвердивши факт особистої присутності.

Зверніть увагу! Якщо не пройти ідентифікацію вчасно, тоді виплати пенсії призупиняються. А після проходження процедури всі кошти повертаються на рахунок пенсіонера.