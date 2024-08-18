Какие теперь изменения для пенсионеров за рубежом

В список основных требований, которых должны придерживаться пенсионеры, которые выехали за границу есть ежегодная физическая идентификация.

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С помощью такой процедуры украинские официальные органы подтверждают, что пенсионные выплаты поступают по назначению, а их получатель находится в хорошем состоянии и соответствует критериям для продолжения получения пенсии.

Кстати, согласно новому закону, пенсии украинцев, которые находятся за рубежом, в дальнейшем будут поступать на их счета в украинских банках.

Как можно осуществить идентификацию

Для этого есть несколько способов, в частности такие:

Обратиться лично в Пенсионный фонд, если лицо находится в Украине. С помощью личного электронного кабинета на портале ПФУ. Для этого нужно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), Дия.Подпис или Дия ID. Через видеоконференцию с представителем ПФУ. Обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, тем самым подтвердив факт личного присутствия.

Обратите внимание! Если не пройти идентификацию вовремя, тогда выплаты пенсии приостанавливаются. А после прохождения процедуры все средства возвращаются на счет пенсионера.