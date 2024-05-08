Якщо пенсіонер цього не зробив, тоді пенсію не виплатять: про яку процедуру йдеться

Для пенсіонерів зі статусом ВПО цьогоріч передбачена обов'язкова ідентифікація особи, термін проходження якої тривав до 31 березня. До речі, пенсійні виплати можуть заморозити допоки пенсіонер не підтвердить особу.

Ідентифікація для пенсіонерів

Нагадуємо, що пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, мають обов'язково пройти ідентифікацію особи. Йдеться про тих, хто набув статус ВПО до 24 лютого 2024 року.

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Як повідомляють в Пенсійному фонді, пройти підтвердження особи потрібно було до 31 березня цього року.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року,

– зазначили у ПФУ.

Як можна підтвердити особу

Для пенсіонерів доступні варіанти ідентифікації як онлайн, так і офлайн:

у відділення ПФУ,

в АТ "Ощадбанк",

через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду,

через відеоконференцію зі спеціалістом,

звернутись у дипломатичну установу України.

Скільки осіб вже пройшло ідентифікацію

Якщо особа не проходить ідентифікацію, пенсійні виплати заморожують.

Процедуру підтвердження особи пройшло вже 224,8 тисячі осіб. Наприклад, у відділеннях ПФУ було здійснено ідентифікацію для 161,6 тисячі пенсіонерів, а у дипломатичних установах за кордоном – 0,4 тисячі осіб. Решта пенсіонерів скористалися іншими сервісами: