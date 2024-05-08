Идентификация для пенсионеров
Напоминаем, что пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, должны обязательно пройти идентификацию личности. Речь идет о тех, кто получил статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года.
Читайте также Минимальная пенсия выросла, а доплаты за сверхурочный стаж - нет: почему так произошло
Как сообщают в Пенсионном фонде, пройти подтверждение личности нужно было до 31 марта этого года.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,
– отметили в ПФУ.
Как можно подтвердить личность
Для пенсионеров доступны варианты идентификации как онлайн, так и офлайн:
- в отделение ПФУ,
- в АО "Ощадбанк",
- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда,
- через видеоконференцию со специалистом,
- обратиться в дипломатическое учреждение Украины.
Сколько человек уже прошло идентификацию
Процедуру подтверждения личности прошло уже 224,8 тысячи человек. Например, в отделениях ПФУ было осуществлено идентификацию для 161,6 тысячи пенсионеров, а в дипломатических учреждениях за рубежом – 0,4 тысячи человек. Остальные пенсионеры воспользовались другими сервисами:
- 46 тысячи человек сделали это через веб-портал ПФУ;
- 31,5 тысячи человек – отделения АО "Ощадбанк"
- 7,3 тысячи – электронная квалифицированная подпись "Дия. Подпис".
- 0,8 тысячи – благодаря данным Минсоцполитики.