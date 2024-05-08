Идентификация для пенсионеров

Напоминаем, что пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, должны обязательно пройти идентификацию личности. Речь идет о тех, кто получил статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года.

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Как сообщают в Пенсионном фонде, пройти подтверждение личности нужно было до 31 марта этого года.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,

– отметили в ПФУ.

Как можно подтвердить личность

Для пенсионеров доступны варианты идентификации как онлайн, так и офлайн:

в отделение ПФУ,

в АО "Ощадбанк",

через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда,

через видеоконференцию со специалистом,

обратиться в дипломатическое учреждение Украины.

Важно! Если лицо не проходит идентификацию, пенсионные выплаты замораживают.

Сколько человек уже прошло идентификацию

Процедуру подтверждения личности прошло уже 224,8 тысячи человек. Например, в отделениях ПФУ было осуществлено идентификацию для 161,6 тысячи пенсионеров, а в дипломатических учреждениях за рубежом – 0,4 тысячи человек. Остальные пенсионеры воспользовались другими сервисами: