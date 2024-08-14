Панікувати не варто: пенсії українців таки можуть зрости у 2025 році

Пенсії можуть зростати з багатьох причин. Зокрема, через збільшення мінімальної пенсійної виплати.

Що вплине на зростання пенсії

Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський наголошує, що на питання зростання виплат впливатиме багато факторів. Наприклад, імовірне збільшення тарифів.

Читайте також Більшість думок зійшлося: що українці думають про економічний стан країни

Саме імовірне зростання тарифів вплине на те, що українці потребуватимуть більше субсидій. А це створить фінансовий тиск на держбюджет.

Павловський уточнює, що Україна має певні зобов'язання перед МВФ. Саме вони сформовані у Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки.

У Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки, встановлено, що уряд не планує підвищувати зарплати бюджетників та деякі соціальні виплати до 2028 року.

При цьому, не варто вважати, що підвищення пенсій не буде зовсім. Індексація пенсійних виплат має відбуватися і надалі з 1 березня 2025 року. Також зростання пенсій триватиме під впливом нарахування надбавок.

Сергій Коробкін Експерт з пенсійного забезпечення В декларації йдеться про замороження прожиткового мінімуму. Водночас є пункт про індексації пенсій, які надалі проводитимуться щороку з 1 березня.