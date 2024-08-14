Що вплине на зростання пенсії
Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський наголошує, що на питання зростання виплат впливатиме багато факторів. Наприклад, імовірне збільшення тарифів.
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Саме імовірне зростання тарифів вплине на те, що українці потребуватимуть більше субсидій. А це створить фінансовий тиск на держбюджет.
Павловський уточнює, що Україна має певні зобов'язання перед МВФ. Саме вони сформовані у Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки.
При цьому, не варто вважати, що підвищення пенсій не буде зовсім. Індексація пенсійних виплат має відбуватися і надалі з 1 березня 2025 року. Також зростання пенсій триватиме під впливом нарахування надбавок.
В декларації йдеться про замороження прожиткового мінімуму. Водночас є пункт про індексації пенсій, які надалі проводитимуться щороку з 1 березня.