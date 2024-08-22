У вересні пенсії частини українців зростуть: у ПФУ пояснили про кого йдеться
22 серпня 2024, 15:57Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Цьогоріч нових ідентифікацій та перерахунків не передбачається. Однак, виплати пенсіонерів продовжать зростати.
Чому зросте пенсія
Українські пенсіонери мають право на отримання певних надбавок до пенсії. Зокрема і доплат за віком.
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Умовами для отримання надбавки за віком є те, що пенсіонер:
- сягнув віку 70 років;
- отримує пенсію за віком;
- має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Така надбавка нараховується автоматично, з початку календарного місяця, після дня народження пенсіонера. Зростання доплати відбувається таким же чином.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Який розмір надбавки за віком зараз
- пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують надбавку у розмірі 300 гривень;
- для осіб від 75 до 79 років включно така доплата складає уже 456 гривень;
- громадянам старше 80 років надають 570 гривень.