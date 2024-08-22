У вересні пенсії частини українців зростуть: у ПФУ пояснили про кого йдеться

Цьогоріч нових ідентифікацій та перерахунків не передбачається. Однак, виплати пенсіонерів продовжать зростати.

Чому зросте пенсія

Українські пенсіонери мають право на отримання певних надбавок до пенсії. Зокрема і доплат за віком.

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Умовами для отримання надбавки за віком є те, що пенсіонер:

сягнув віку 70 років;

отримує пенсію за віком;

має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Така надбавка нараховується автоматично, з початку календарного місяця, після дня народження пенсіонера. Зростання доплати відбувається таким же чином.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Який розмір надбавки за віком зараз