Чому на пенсійній картці порожньо: у Кабміні зробили важливу заяву

Пенсіонерам з-поміж ВПО потрібно було підтвердити свою особу для продовження отримання виплат. Тому ті, хто не зробив це до 31 березня, нині перерахування на карту не отримують. Однак, це можна виправити.

Коли виплата пенсії буде продовжена

Як зазначає Мінсоцполітики, пенсійні виплати таки будуть продовжувати нараховуватись пенсіонерам, які не вийшли на зв'язок з ПФУ до 31 березня. Однак ці гроші не будуть перераховуватися на банківські картки, допоки особа не пройде ідентифікацію.

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Водночас тим, хто пройде її – пенсія виплачуватиметься з урахуванням всіх тих місяців, коли людина не отримувала коштів через своє непроходження ідентифікації.

Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена,

– йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики також зазначили, що якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію та не отримав пенсійних виплат у квітні, то їх фінансування буде відновлено найближчим часом. А саме після надходження до Пенсійного фонду інформації про підтвердження особи.

Як пенсіонеру пройти ідентифікацію

Для того, щоб пройти ідентифікацію та поновити виплати, є кілька варіантів: