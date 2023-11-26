Без цього можна втратити пенсію: про який документ йдеться

Втратити свою пенсію можна під час переїзду, особливо якщо переїжджати з окупованих територій України. Все через невчасне звернення до органів ПФУ, а відповідно втрата можливості отримати спеціальні документи для цього.

Немає пенсійної справи – немає і пенсії

Як пояснюють в Пенсійному фонду України, відновити пенсійні виплати після тривалої паузи можна. Втім для цього знадобиться пенсійна справа.

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Одна із пенсіонерок звернулася до Фонду, адже її ситуація виявилася доволі непростою. За її словами, переїхавши з Криму вона набула статусу ВПО у 2015 році.

На той час отримувала пенсію з 2008 до 2014 року. 2015 року переїхала до сестри на Полтавщину, пенсії не отримувала. Зараз хочу відновити виплати, але для цього потрібна паперова пенсійна справа. Ніхто мені не підказав тоді, що її треба забрати. Сподівалася, що переїжджаю ненадовго,

– додає пенсіонерка.

Відтак при переїзді ніхто не звернувся в органи ПФУ, тому пенсійну справу так і не переслали за новим місцем проживання.

Чи можна повернути виплати

У Пенсійному фонду пояснюють, що у випадку цієї справи жінка не зможе відновити свою пенсію. Все через те, що вона так і не звернулася у період з 2015 по 2022 рік до регулятора. Зараз надіслати документи з Криму неможливо.

Дійсно, згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та урядовому "Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території АР Крим та Севастополя", виплата пенсії поновлюється тільки після надходження до місцевого управління Пенсійного фонду справи та з дня припинення виплати за місцем попереднього отримання пенсії,

– пишуть у благодійному фонді "Право на захист".

Через що можна втрати пенсію

Про ці причини йдеться в Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Отже, скасувати пенсію можуть у таких випадках: