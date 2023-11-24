Кому зменшать пенсії

Нині близько 30% пенсіонерів в Україні отримують виплати менші, ніж 3 000 гривень. Ще 21,3% — від 3 001 до 4 000 гривень, а 15% — від 4 001 до 5 000 гривень. Саме цій категорії у наступному році планують підвищити пенсії.

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Водночас понад 10% людей нині отримують пенсії понад 10 000 гривень. Їм планують зменшити виплати.

Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію та отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була справедливішою,

— пояснює голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

На якій підставі зменшать пенсії

Йдеться про зменшення виплат саме для тих, хто дописував собі різного роду добавки за заслуги, які в майбутньому дозволили їм значно вплинути на отримання пенсії.

Зауважте! Тепер пенсії нараховуватимуть за внески, які людина сплачувала впродовж життя.

Це нововведення торкнеться тих, хто став пенсіонером до 2011 – 2015 року. Їхні виплати зростуть, адже досі вони були значно меншими, ніж у людей, які виходять на пенсію зараз.

До того ж планується перевіряти нарахування пенсій держслужбовців. Якщо виявлять порушення, то неправомірні надбавки скасовуватимуть.

Нагадаємо! Індексація пенсій у 2024 році відбудеться у новому форматі для українців. Усе пройде по бальній системі, яка враховуватиме кількість відпрацьованих років та суму сплачених внесків.