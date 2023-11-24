Кому снизят пенсии

В настоящее время около 30% пенсионеров в Украине получают выплаты меньше 3 000 гривен. Еще 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен, а 15% – от 4 001 до 5 000 гривен. Именно эту категорию в следующем году планируют повысить пенсии.

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В то же время, более 10% людей сейчас получают пенсии более 10 000 гривен. Им планируют снизить выплаты.

То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой,

— объясняет председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

На каком основании уменьшат пенсии

Речь идет об уменьшении выплат именно для тех, кто дописывал себе разного рода добавки за заслуги, позволяющие в будущем значительно повлиять на получение пенсии.

Заметьте! Теперь пенсии будут начисляться за взносы, которые человек платил за жизнь.

Это нововведение коснется тех, кто стал пенсионером к 2011 – 2015 году. Их выплаты вырастут, ведь до сих пор они были значительно меньше, чем у людей, выходящих на пенсию сейчас.

К тому же, планируется проверять начисления пенсий госслужащих. Если выявят нарушения, неправомерные надбавки будут отменять.

Напомним! Индексация пенсий в 2024 году состоится в новом формате для украинцев. Все пройдет по бальной системе, учитывающей количество отработанных лет и сумму уплаченных взносов.