Нет пенсионного дела – нет и пенсии

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, возобновить пенсионные выплаты после продолжительной паузы можно. Впрочем, для этого понадобится пенсионное дело.

Читайте также Некоторым украинцам могут снизить пенсии в следующем году

Одна из пенсионерок обратилась в Фонд, ведь ее ситуация оказалась достаточно непростой. По ее словам, переехав из Крыма она приобрела статус ВПЛ в 2015 году.

В то время получала пенсию с 2008 по 2014 год. В 2015 году переехала к сестре в Полтавскую область, пенсии не получала. Сейчас хочу возобновить выплаты, но для этого нужно бумажное пенсионное дело. Никто мне не подсказал тогда, что ее нужно унести. Надеялась, что переезжаю ненадолго,

– добавляет пенсионерка.

Следовательно, при переезде никто не обратился в органы ПФУ, поэтому пенсионное дело так и не переслали по новому месту жительства.

Можно ли вернуть выплаты

В Пенсионном фонде объясняют, что в случае этого дела женщина не сможет восстановить свою пенсию Все потому, что она так и не обратилась в период с 2015 по 2022 год к регулятору. Сейчас послать документы из Крыма невозможно.

Действительно, согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" и правительственном "Порядке выплаты пенсии и предоставлении социальных услуг гражданам Украины, проживающим на территории АР Крым и Севастополя", выплата пенсии возобновляется только после поступления в местное управление Пенсионного фонда дела и со дня прекращения выплаты по месту предварительного получения пенсии,

– пишут в благотворительном фонде "Право на защиту".

Из-за чего можно утратить пенсию

Об этих причинах говорится в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Следовательно, отменить пенсию могут в следующих случаях: