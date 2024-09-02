У вас є лише 10 днів: про що пенсіонери мають сповіщати ПФУ

Пенсіонер має сповіщати ПФУ про певні зміни. Йдеться про інформацію, яка впливає на нарахування пенсійної виплати.

Про що потрібно сповіщати ПФУ

Пенсіонер має повідомляти Пенсійний фонд про зміну певних даних протягом 10 днів з моменту їх настання. Якщо сповіщення не відбувається своєчасно, ПФУ може заморозити нарахування виплат до з'ясування обставин.

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Про які зміни йдеться:

отримання нового паспорта (через втрату паспорта);

заміна паспорта старого зразка на ID-картку;

зміна прізвища чи імені;

зміна адреси проживання;

звільнення чи працевлаштування (початок або закінчення підприємницької діяльності);

зміна ідентифікаційного коду.

Інформація щодо прізвища та ідентифікаційного коду необхідна для коректного заповнення документів. Інформація щодо адреси проживання важлива, оскільки електронна пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А від інформації щодо працевлаштування та звільнення з роботи залежить розмір пенсійної виплати,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Повідомити ПФУ можна офлайн – у відділенні. Або ж пенсіонер може зробити це онлайн, скориставшись для цього електронним порталом Пенсійного фонду.