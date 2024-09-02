Про що потрібно сповіщати ПФУ
Пенсіонер має повідомляти Пенсійний фонд про зміну певних даних протягом 10 днів з моменту їх настання. Якщо сповіщення не відбувається своєчасно, ПФУ може заморозити нарахування виплат до з'ясування обставин.
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Про які зміни йдеться:
- отримання нового паспорта (через втрату паспорта);
- заміна паспорта старого зразка на ID-картку;
- зміна прізвища чи імені;
- зміна адреси проживання;
- звільнення чи працевлаштування (початок або закінчення підприємницької діяльності);
- зміна ідентифікаційного коду.
Інформація щодо прізвища та ідентифікаційного коду необхідна для коректного заповнення документів. Інформація щодо адреси проживання важлива, оскільки електронна пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А від інформації щодо працевлаштування та звільнення з роботи залежить розмір пенсійної виплати,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Повідомити ПФУ можна офлайн – у відділенні. Або ж пенсіонер може зробити це онлайн, скориставшись для цього електронним порталом Пенсійного фонду.