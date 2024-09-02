О чем нужно извещать ПФУ

Пенсионер должен сообщать Пенсионный фонд об изменении определенных данных в течение 10 дней с момента их наступления. Если оповещение не происходит своевременно, ПФУ может заморозить начисление выплат до выяснения обстоятельств.

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О каких изменениях идет речь:

получение нового паспорта (из-за потери паспорта);

замена паспорта старого образца на ID-карту;

смена фамилии или имени;

изменение адреса проживания;

увольнение или трудоустройство (начало или окончание предпринимательской деятельности);

изменение идентификационного кода.

Информация о фамилии и идентификационного кода необходима для корректного заполнения документов. Информация об адресе проживания важна, поскольку электронное пенсионное дело должно храниться по месту жительства пенсионера. А от информации о трудоустройстве и увольнении с работы зависит размер пенсионной выплаты,

– говорится в сообщении ПФУ.

Сообщить ПФУ можно оффлайн – в отделении. Или же пенсионер может сделать это онлайн, воспользовавшись для этого электронным порталом Пенсионного фонда.