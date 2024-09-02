Почему цены на бензин и дизтопливо в сентябре не вырастут

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом рассказал, что не ожидает повышения цен на бензин и дизтопливо в ближайшее время.

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Он объясняет, что Украине на самом деле повезло в этом вопросе, ведь "внешний рынок был довольно хорошим в августе". И если сравнивать с июлем, то в последний месяц лета цены на рынке были довольно низкими.

Сергей Куюн Директор ОАО "Консалтинговая группа А-95" Это позволило трейдерам создать большой запас топлива. Они очень много привезли, а соответственно, весь сентябрь они будут продавать его по старым ценам. Кроме того, на бензин и дизтопливо незначительное повышение акцизов, то есть 1,5 гривны на бензине и 2 гривны на дизтопливе, – это величины, на которые потребители даже не обращают внимания, ведь такое поднятие происходит постоянно.

Напоминаем! С 1 сентября ставки на бензин составляют 242,6 евро за тысячу литров, на дизтопливо – 177,6 евро, а на автомобильный газ – 148 евро. Следующее повышение произойдет уже с 1 января 2025 года.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 30 августа цены на топливо составляли:

бензин А-95 – 56,59 гривны за литр,

бензин А-92 – 53,35 гривны за литр,

дизтопливо – 52,85 гривны за литр,

газ автомобильный – 28,87 гривны за литр.

По автогазу ситуация другая

В то же время Сергей Куюн объясняет, что с автогазом будет совсем другая ситуация, ведь повышение акцизов было более резкое.

В августе уже началось повышение цен на газ – в среднем чуть меньше чем гривна. Сейчас этот процесс будет потихоньку набирает обороты. То есть запасы автогаза были созданы, но они не такие большие, как вот по дизелю,

– говорит эксперт.

В то же время в течение 3 недель сентября новый акциз на автогаз будет интегрирован в цене, прогнозирует Куюн. А ожидаемая средняя цена – 33 гривны за литр.

А это означает, что несмотря на повышение автогаз продолжит быть эффективным и выгодным для тех, кто его использует.