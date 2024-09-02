Чому ціни на бензин та дизпальне у вересні не зростуть

Експерт з енергетичних питань Сергій Куюн у розмові з 24 Каналом розповів, що не очікує підвищення цін на бензин та дизпальне найближчим часом.

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Він пояснює, що Україні насправді пощастило у цьому питанні, адже "зовнішній ринок був доволі хорошим у серпні". І якщо порівнювати із липнем, то в останній місяць літа ціни на ринку були доволі низькими.

Сергій Куюн Директор ВАТ "Консалтингова група А-95" Це дозволило трейдерам створити великий запас пального. Вони дуже багато привезли, а відповідно весь вересень вони продаватимуть його по старих цінах. Крім того, на бензин та дизпальне не значне підвищення акцизів, тобто 1,5 гривні на бензині та 2 гривні на дизпальному – це величини, на які споживачі навіть не звертають уваги, адже таке підняття відбувається постійно.

Нагадуємо! З 1 вересня ставки на бензин становлять 242,6 євро за тисячу літрів, на дизпальне – 177,6 євро, а на автомобільний газ – 148 євро. Наступне підвищення відбудеться вже з 1 січня 2025 року.

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 30 серпня, ціни на пальне становили:

Бензин А-95 – 56,59 гривні за літр,

Бензин А-92 – 53,35 гривні за літр,

Дизпальне – 52,85 гривні за літр,

Газ авто­мобільний – 28,87 гривні за літр.

По автогазу ситуація інша

Водночас Сергій Куюн пояснює, що з автогазом буде зовсім інша ситуація, адже підвищення акцизів було більш різке.

В серпні вже розпочалося підвищення цін на газ – в середньому трохи менше ніж гривня. Зараз цей процес буде потихеньку набирає обертів. Тобто запаси автогазу були створеним, але вони не такі великі, як-от по дизелю,

– каже експерт.

Водночас впродовж 3 тижнів вересня новий акциз на автогаз буде інтегрований в ціні, прогнозує Куюн. А очікувана середня ціна – 33 гривні за літр.

Відтак це означає, що попри підвищення автогаз продовжить бути ефективним та вигідним для тих, хто його використовує.