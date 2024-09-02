Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк. Закон предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Смотрите также Сработает ли экономическое бронирование: поиск баланса между Вооруженными Силами и экономикой

Повышение акцизов в Украине

Закон о повышении акцизов вступает в силу 1 сентября 2024 года, как и было установлено изначально. То есть закон ввели вчерашним днем.

Начнет действовать, как опубликуют в официальном издании. Это или сегодня или завтра (2 или 3 сентября – 24 Канал),

– пишет Железняк.

Ожидается, что дизель и бензин подорожают примерно на 1,5 – 2 гривны. Полученные от акцизного налога дополнительные средства пойдут на нужды армии.

В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина – 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива – 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа – 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Проект закона о повышении акцизов / Ярослав Железняк

Благодаря этому в госбюджет во втором полугодии 2024-го ежемесячно будет поступать примерно по 1,6 миллиарда гривен. Также закон нацелен на евроинтеграцию.