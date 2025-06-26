Перерахунку не буде: чому ПФУ не врахує ваш новий стаж

Перерахунок виплат працюючих пенсіонерів традиційно здійснюється з 1 квітня. Однак інколи він відбувається у індивідуальному порядку.

Чому ПФУ не перераховує пенсію

Особа може самостійно звернутись у ПФУ для здійснення цього перерахунку, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Зверніть увагу! З 1 квітня перерахунок здійснюється автоматично. Якщо ця процедура має відбутися у індивідуальному порядку, потрібно подати спеціальну заяву у ПФУ.

Потрібно зауважити що перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів може бути здійснено лише якщо:

з моменту останнього перерахунку чи призначення пенсії пройшло не менш як 2 роки;

з моменту останнього перерахунку чи призначення пенсії особа набула 2 роки стажу.

Тобто, лише після того, як мине цей період, ПФУ зможе здійснити перерахунок і врахувати новонабутий стаж.

Зауважте! У деяких випадках особа може не відчувати збільшення пенсії, бо її виплата раніше була штучно "дотягнута" Пенсійним фондом до визначеного мінімуму.