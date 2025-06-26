Чому ПФУ не перераховує пенсію
Особа може самостійно звернутись у ПФУ для здійснення цього перерахунку, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Зверніть увагу! З 1 квітня перерахунок здійснюється автоматично. Якщо ця процедура має відбутися у індивідуальному порядку, потрібно подати спеціальну заяву у ПФУ.
Потрібно зауважити що перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів може бути здійснено лише якщо:
- з моменту останнього перерахунку чи призначення пенсії пройшло не менш як 2 роки;
- з моменту останнього перерахунку чи призначення пенсії особа набула 2 роки стажу.
Тобто, лише після того, як мине цей період, ПФУ зможе здійснити перерахунок і врахувати новонабутий стаж.
Зауважте! У деяких випадках особа може не відчувати збільшення пенсії, бо її виплата раніше була штучно "дотягнута" Пенсійним фондом до визначеного мінімуму.