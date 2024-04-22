Після індексації в багатьох пенсіонерів не зросли виплати

У березні цього року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій, яка торкнулася майже 10 мільйонів українських громадян. Проте багато пенсіонерів не помітили збільшення своїх виплат.

Чому пенсії зросли не в усіх

Порядок зростання виплат у процесі індексації регулюється відповідною постановою Кабміну. Індексація пенсій відбувається відповідно до розмірів мінімальної зарплатні.

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Мінімальна пенсія за віком встановлена у розмірі 40% від мінімальної зарплати. Це стосується осіб, старших за 65 років, якщо вони мають необхідний страховий стаж – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Як змінилися виплати після перерахунку:

У 2023 році мінімальна зарплата складала 6 700 гривень, а мінімальна пенсія для цієї категорії осіб – 2 680 гривень, тобто 40% від 6 700 гривень.

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата зросла до 7100 гривень, і мінімальна пенсія збільшилася до 2 840 гривень, тобто 40% від 7 100 гривень.

Які пенсії мають українці

! Виходить, що люди, які отримували пенсію, вищу за 2 840 гривень, не відчули перерахунку внаслідок індексації.

На 1 квітня 2024 року середній розмір пенсії в Україні складає 5 743,27 гривні, при цьому пенсіонери, які продовжують працювати, отримують в середньому 6 094,28 гривні.

Структура пенсійних виплат зараз виглядає наступним чином: