Почему пенсии выросли не у всех

Порядок роста выплат в процессе индексации регулируется соответствующим постановлением Кабмина. Индексация пенсий происходит в соответствии с размерами минимальной зарплаты.

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Минимальная пенсия по возрасту установлена в размере 40% от минимальной зарплаты. Это касается лиц, старше 65 лет, если они имеют необходимый страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Как изменились выплаты после перерасчета:

В 2023 году минимальная зарплата составляла 6 700 гривен, а минимальная пенсия для этой категории лиц – 2 680 гривен, то есть 40% от 6 700 гривен.

С 1 января 2024 года минимальная зарплата выросла до 7100 гривен, и минимальная пенсия увеличилась до 2 840 гривен, то есть 40% от 7 100 гривен.

Заметьте! Получается, что люди, которые получали пенсию, выше 2 840 гривен, не почувствовали перерасчета вследствие индексации.

Какие пенсии имеют украинцы

На 1 апреля 2024 года средний размер пенсии в Украине составляет 5 743,27 гривны, при этом пенсионеры, которые продолжают работать, получают в среднем 6 094,28 гривны.

Структура пенсионных выплат сейчас выглядит следующим образом: