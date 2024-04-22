Почему пенсии выросли не у всех
Порядок роста выплат в процессе индексации регулируется соответствующим постановлением Кабмина. Индексация пенсий происходит в соответствии с размерами минимальной зарплаты.
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Минимальная пенсия по возрасту установлена в размере 40% от минимальной зарплаты. Это касается лиц, старше 65 лет, если они имеют необходимый страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Как изменились выплаты после перерасчета:
В 2023 году минимальная зарплата составляла 6 700 гривен, а минимальная пенсия для этой категории лиц – 2 680 гривен, то есть 40% от 6 700 гривен.
С 1 января 2024 года минимальная зарплата выросла до 7100 гривен, и минимальная пенсия увеличилась до 2 840 гривен, то есть 40% от 7 100 гривен.
Какие пенсии имеют украинцы
На 1 апреля 2024 года средний размер пенсии в Украине составляет 5 743,27 гривны, при этом пенсионеры, которые продолжают работать, получают в среднем 6 094,28 гривны.
Структура пенсионных выплат сейчас выглядит следующим образом:
- 26,8% пенсионеров получают меньше чем 3 000 гривен;
- 17,3% получают выплаты в диапазоне от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,6% - от 4 001 до 5 000 гривен;
- 5,2% имеют пенсии от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,1% получают пенсии свыше 10 000 гривен.