Чому пенсії зросли не в усіх
Порядок зростання виплат у процесі індексації регулюється відповідною постановою Кабміну. Індексація пенсій відбувається відповідно до розмірів мінімальної зарплатні.
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Мінімальна пенсія за віком встановлена у розмірі 40% від мінімальної зарплати. Це стосується осіб, старших за 65 років, якщо вони мають необхідний страховий стаж – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.
Як змінилися виплати після перерахунку:
У 2023 році мінімальна зарплата складала 6 700 гривень, а мінімальна пенсія для цієї категорії осіб – 2 680 гривень, тобто 40% від 6 700 гривень.
З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата зросла до 7100 гривень, і мінімальна пенсія збільшилася до 2 840 гривень, тобто 40% від 7 100 гривень.
Які пенсії мають українці
На 1 квітня 2024 року середній розмір пенсії в Україні складає 5 743,27 гривні, при цьому пенсіонери, які продовжують працювати, отримують в середньому 6 094,28 гривні.
Структура пенсійних виплат зараз виглядає наступним чином:
- 26,8% пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 гривень;
- 17,3% отримують виплати в діапазоні від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,6% — від 4 001 до 5 000 гривень;
- 5,2% мають пенсії від 5 001 до 10 000 гривень;
- 12,1% отримують пенсії понад 10 000 гривень.