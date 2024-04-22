Якою була ситуація на минулому тижні

Попит на іноземну валюту на ВРУ минулого тижня суттєво збільшився. Банкірка Анна Золотько зазначила, що середньоденний обсяг торгів майже досягнув позначки 200 мільйонів доларів. Це в півтора раза більше, ніж тижнем раніше.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Таке пожвавлення призвело, з одного боку, до збільшення обсягів інтервенцій НБУ, що становили 695 мільйонів доларів, а з іншого, – до зростання котирувань. Наприкінці п’ятничної сесії угоди укладалися близько позначки 39,9 гривні за долар.

Курсовий сплеск у безготівковому сегменті призвів до синхронного подорожчання долара й на готівковому ринку. Наприкінці тижня за один долар просили 40,1 – 40,2 гривні.

У першій половині тижня на фоні зростання курсу попит з боку населення трохи збільшився, що надало підтримку зростаючому курсовому тренду, то на вихідних цікавість до придбання іноземної валюти з боку українців дещо знизилася, що спровокувало помірне зміцнення гривні до 40,0 – 40,1 гривні за долар

– зазначає Золотько

Що буде з доларом

На думку Золотько, цього тижня слід очікувати на глибше зміцнення гривні. Насамперед через зростання пропозиції з боку тих учасників ринку, які відтерміновували продаж валюти, сподіваючись на зростання курсу.

Я розраховую на помірне зміцнення гривні цього тижня. На мою думку, вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,5 – 40,3 гривні,

– наголошує Золотько

Цього тижня комітет з монетарної політики збереться для ухвалення рішення по обліковій ставці. Очікується, що регулятор знизить її на 0,5%, спираючись на уповільнення споживчої інфляції до 3,2% у березні.

Якщо ці прогнози справдяться, значного впливу на валютний ринок зміна ставки не спричинить, адже вона вже закладена в очікування учасників ринку. Але глибше зниження цього показника потенційно може тимчасово підсилити тиск на гривню.