Як сплачуються добровільні внески

Особи, яким вже виповнилося 16 років, можуть брати участь у добровільному пенсійному страхуванні, незалежно від того, чи мають вони страховий стаж.

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Інформація про таких громадян має бути внесена до реєстру застрахованих осіб у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, і вони не повинні мати статус пенсіонерів. Цей процес регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Важливо! Тобто добровільні пенсійні внески можна сплачувати доти, доки особі не призначать пенсію.

Які виплати отримують пенсіонери без стажу

Мінімальні пенсійні виплати в Україні визначаються віком та страховим стажем особи. Люди віком 65 років, які не набрали необхідний страховий стаж, отримують пенсію в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум складає 2 361 гривню, а після весняної індексації пенсія збільшилася на 364 гривні та досягла 2 725 гривень.

Важливо! Пенсіонери без страхового стажу отримують державну допомогу, яка розраховується з огляду на прожитковий мінімум (2 361 гривня) і середній дохід сім'ї на одну особу за останні пів року. Проте загальна її сума не може перевищувати 3 028 гривень.

Водночас 65-річні пенсіонери з повним страховим стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) отримують пенсію, яка становить не менше 40% від мінімальної заробітної плати. З огляду на зростання мінімальної зарплати до 8 000 гривень, мінімальна пенсія має складати 3 200 гривень, але зараз вона є 3 370 гривень.