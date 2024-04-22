Скільки осіб мають пенсії
Близько 10,2 мільйона пенсіонерів отримували пенсійні виплати, станом на 1 квітня 2024 року. Орієнтовно 2,7 мільйона з них – продовжують працювати.
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Найбільше пенсіонерів – 72,95% – мають пенсії за віком. Інші види пенсійних виплат отримує така кількість осіб:
- 14,99% пенсіонерів мають пенсії по інвалідності;
- 6,26% – виплати по втраті годувальника;
- 5,20% – за вислугою років;
- 0,56% – соціальні пенсії;
- 0,04% – виплати для довічного отримання суддів.
Які виплати мають пенсіонери
Середній розмір пенсійних виплат в Україні, на 1 квітня 2024 року, становить 5 743,27 гривні. Зокрема, працюючі пенсіонери отримують пенсію в середньому 6 094,28 гривні.
Зараз українці мають такі пенсійні виплати:
- 26,8% отримують пенсію до 3 000 гривень;
- 17,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,6% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 5,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 12,1% – понад 10 000 гривень.