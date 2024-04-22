Сколько человек имеют пенсии

Около 10,2 миллиона пенсионеров получали пенсионные выплаты, по состоянию на 1 апреля 2024 года. Ориентировочно 2,7 миллиона из них – продолжают работать.

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Больше всего пенсионеров – 72,95% – имеют пенсии по возрасту. Иные виды пенсионных выплат получает такое количество человек:

14,99% пенсионеров имеют пенсии по инвалидности;

6,26% – выплаты по потере кормильца;

5,20% – по выслуге лет;

0,56% – социальные пенсии;

0,04% – выплаты для пожизненного получения судей.

Какие выплаты имеют пенсионеры

Средний размер пенсионных выплат в Украине, на 1 апреля 2024 года, составляет 5 743,27 гривны. В частности, работающие пенсионеры получают пенсию в среднем 6 094,28 гривны.

Сейчас украинцы имеют такие пенсионные выплаты:

26,8% получают пенсию до 3 000 гривен;

17,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

18,6% – от 3 001 до 4 000 гривен;

5,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

12,1% – более 10 000 гривен.

Напомним! В апреле начался перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Кто в июне получит надбавки за стаж, читайте здесь.