Сколько человек имеют пенсии
Около 10,2 миллиона пенсионеров получали пенсионные выплаты, по состоянию на 1 апреля 2024 года. Ориентировочно 2,7 миллиона из них – продолжают работать.
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Больше всего пенсионеров – 72,95% – имеют пенсии по возрасту. Иные виды пенсионных выплат получает такое количество человек:
- 14,99% пенсионеров имеют пенсии по инвалидности;
- 6,26% – выплаты по потере кормильца;
- 5,20% – по выслуге лет;
- 0,56% – социальные пенсии;
- 0,04% – выплаты для пожизненного получения судей.
Какие выплаты имеют пенсионеры
Средний размер пенсионных выплат в Украине, на 1 апреля 2024 года, составляет 5 743,27 гривны. В частности, работающие пенсионеры получают пенсию в среднем 6 094,28 гривны.
Сейчас украинцы имеют такие пенсионные выплаты:
- 26,8% получают пенсию до 3 000 гривен;
- 17,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,6% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 5,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,1% – более 10 000 гривен.