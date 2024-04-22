Как уплачиваются добровольные взносы

Лица, которым уже исполнилось 16 лет, могут участвовать в добровольном пенсионном страховании, независимо от того, имеют ли они страховой стаж.

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Информация о таких гражданах должна быть внесена в реестр застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, и они не должны иметь статус пенсионеров. Этот процесс регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Важно! То есть добровольные пенсионные взносы можно платить до тех пор, пока лицу не назначат пенсию.

Какие выплаты получают пенсионеры без стажа

Минимальные пенсионные выплаты в Украине определяются возрастом и страховым стажем лица. Люди в возрасте 65 лет, которые не набрали необходимый страховой стаж, получают пенсию в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, а после весенней индексации пенсия увеличилась на 364 гривны и достигла 2 725 гривен.

Важно! Пенсионеры без страхового стажа получают государственную помощь, которая рассчитывается с учетом прожиточного минимума (2 361 гривна) и средний доход семьи на одного человека за последние полгода. Однако общая ее сумма не может превышать 3 028 гривен.

В то же время 65-летние пенсионеры с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) получают пенсию, которая составляет не менее 40% от минимальной заработной платы. Учитывая рост минимальной зарплаты до 8 000 гривен, минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен, но сейчас она составляет 3 370 гривен.