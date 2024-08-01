Як легко накопичити на свою мрію: перевірені поради

Процес накопичення коштів лише на перший погляд здається складним. Насправді якщо знати певні правила, гроші можна зібрати легко.

Як ефективно накопичувати

Першочергово потрібно мрії перетворити на цілі. Вони мають бути досяжними та реальними.

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Для досягнення цілі вам необхідно розробити план. Краще, аби ваша мета була розбита на етапи, які докладно прописані та обмежені у часовому проміжку.

Аби оцінювати вашу ситуацію реально, пропишіть усі доходи та визначте, яку частку з них ви можете відкладати.

Правила для створення великих заощаджень:

визначте відсоток від доходу, який ви маєте змогу відкладати щомісячно, наприклад, це може бути 5% чи 10%;

підраховуйте свої витрати (для цього можна використовувати спеціальні додатки у смартфоні або ж звичайний блокнот);

диверсифікуйте заощадження (відкладайте кошти у різній валюті).