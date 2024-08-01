Як ефективно накопичувати
Першочергово потрібно мрії перетворити на цілі. Вони мають бути досяжними та реальними.
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Для досягнення цілі вам необхідно розробити план. Краще, аби ваша мета була розбита на етапи, які докладно прописані та обмежені у часовому проміжку.
Правила для створення великих заощаджень:
- визначте відсоток від доходу, який ви маєте змогу відкладати щомісячно, наприклад, це може бути 5% чи 10%;
- підраховуйте свої витрати (для цього можна використовувати спеціальні додатки у смартфоні або ж звичайний блокнот);
- диверсифікуйте заощадження (відкладайте кошти у різній валюті).