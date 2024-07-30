Яка валюта вигідніша для збережень

У коментарі 24 Каналу банкір Сергій Фурса зазначив що найкраще тримати свої збереження у різній валюті. За його словами, важливо вкладати кошти у декілька напрямів.

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Сергій Фурса Інвестиційний банкір Головне – не в кеші. Головне, щоб це не були гроші під подушкою. Ці гроші мають щось бути вкладені, щоб приносити вам відсотки.

Фурса радить обирати напрями для збережень, опираючись на валюту. Зокрема, для того, аби примножити та зберегти відкладення у гривні, банкір рекомендує ОВДП.

Для збільшення збережень у валюті Фурса пропонує звернути увагу на державні цінні папери, номіновані у доларах. Адже вони можуть принести 3 – 4% дохідності.