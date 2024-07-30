Какая валюта выгоднее для сбережений

В комментарии 24 Каналу банкир Сергей Фурса отметил что лучше всего держать свои сбережения в разной валюте. По его словам, важно вкладывать средства в несколько направлений.

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Сергей Фурса Инвестиционный банкир Главное – не в кэше. Главное, чтобы это не были деньги под подушкой. Эти деньги должны что-то быть вложены, чтобы приносить вам проценты.

Фурса советует выбирать направления для сбережений, опираясь на валюту. В частности, для того, чтобы приумножить и сохранить отложения в гривне, банкир рекомендует ОВГЗ.

Для увеличения сбережений в валюте Фурса предлагает обратить внимание на государственные ценные бумаги, номинированные в долларах. Ведь они могут принести 3 – 4% доходности.