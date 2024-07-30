Что известно о новой скважине

Новую скважину ввело в эксплуатацию АО "Укргаздобыча". Главной ее особенностью является расположение планового забоя – под населенным пунктом.

Читайте также От появления до настоящего: как изменилось отношение к криптовалютам в мире

Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" Ввод в работу новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%. На очереди следующая скважина, которая будет введена в эксплуатацию уже в августе этого года. Спасибо всей команде Укргаздобычи за эффективную работу.

Открытая высокопроизводительная скважина имеет дебит – 274 тысячи кубометров в сутки. Ее бурением компания занималась 4 месяца.

Обратите внимание! За первые 6 месяцев 2024 года АО "Укргаздобыча" удалось пробурить 50 скважин. Из них введено в эксплуатацию – 41.