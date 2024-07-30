Что известно о новой скважине
Новую скважину ввело в эксплуатацию АО "Укргаздобыча". Главной ее особенностью является расположение планового забоя – под населенным пунктом.
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Ввод в работу новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%. На очереди следующая скважина, которая будет введена в эксплуатацию уже в августе этого года. Спасибо всей команде Укргаздобычи за эффективную работу.
Открытая высокопроизводительная скважина имеет дебит – 274 тысячи кубометров в сутки. Ее бурением компания занималась 4 месяца.