Що відомо про нову свердловину
Нову свердловину ввело в експлуатацію АТ "Укргазвидобування". Головною її особливістю є розташування планового вибою – під населеним пунктом.
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Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%. На черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року. Дякую всій команді Укргазвидобування за ефективну роботу.
Відкрита високопродуктивна свердловина має дебіт – 274 тисячі кубометрів на добу. Її бурінням компанія займалась 4 місяці.