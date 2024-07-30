Що відомо про нову свердловину

Нову свердловину ввело в експлуатацію АТ "Укргазвидобування". Головною її особливістю є розташування планового вибою – під населеним пунктом.

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Олексій Чернишов Голова групи "Нафтогаз" Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%. На черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року. Дякую всій команді Укргазвидобування за ефективну роботу.

Відкрита високопродуктивна свердловина має дебіт – 274 тисячі кубометрів на добу. Її бурінням компанія займалась 4 місяці.

Зверніть увагу! За перші 6 місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" вдалося пробурити 50 свердловин. З них введено в експлуатацію – 41.