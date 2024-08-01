Как эффективно накапливать
Первоначально нужно мечты превратить в цели. Они должны быть достижимыми и реальными.
Читайте также Надбавки к пенсии, потеря отсрочки от мобилизации и тарифы: что изменится с 1 августа
Для достижения цели вам необходимо разработать план. Лучше, чтобы ваша цель была разбита на этапы, которые подробно прописаны и ограничены во временном промежутке.
Правила для создания больших сбережений:
- определите процент от дохода, который вы можете откладывать ежемесячно, например, это может быть 5% или 10%;
- подсчитывайте свои расходы (для этого можно использовать специальные приложения в смартфоне или обычный блокнот);
- диверсифицируйте сбережения (откладывайте средства в разной валюте).