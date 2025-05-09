Укр Рус
Економіка Новини економіки Чому при звільненні не завжди виплачують повну зарплату
9 травня, 14:42
1

Чому при звільненні не завжди виплачують повну зарплату

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Роботодавець може утримати з остаточного розрахунку суму "зайвих" відпускних, якщо працівник використав всю відпустку, не відпрацювавши повний рік.
  • Утримання не може перевищувати 20% від зарплати після сплати податків, крім випадків, як-от сплата аліментів, де межа може зрости до 50% або 70%.

За законом роботодавець зобов'язаний повністю розрахуватися з працівником у день звільнення. Однак іноді сума, яку він отримує, виявляється меншою.

Чому кошти можуть утримати

Це може бути пов’язано з тим, що співробітник використав щорічну відпустку повністю, але не відпрацював повний робочий рік, передає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Читайте також Фінансова криза загрожує Ватикану: Папа Франциск не впорався з проблемою 

Роботодавець має право утримати з остаточного розрахунку суму "зайвих" відпускних. Фактично працівник повертає зарплату за дні відпустки, які не були зароблені фактичною тривалістю роботи.

У деяких випадках роботодавець не має права утримувати з працівника кошти за використану відпустку при звільненні. 

Зауважте! Це стосується, зокрема, звільнення у зв’язку з мобілізацією, переведенням, скороченням, виходом на пенсію, направленням на навчання або смертю працівника.

Скільки мають право утримати з зарплати

Розмір відрахування обмежений: як зазначено в статті 128 Кодексу Законів про працю, зазвичай утримують не більше 20% від зарплати після сплати податків. 

Зауважте! У виняткових випадках, як-от сплата аліментів або відбування покарання, ця межа може зрости до 50% або навіть 70%.