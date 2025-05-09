Почему средства могут удержать

Это может быть связано с тем, что сотрудник использовал ежегодный отпуск полностью, но не отработал полный рабочий год, передает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Работодатель имеет право удержать из окончательного расчета сумму "лишних" отпускных. Фактически работник возвращает зарплату за дни отпуска, которые не были заработаны фактической продолжительностью работы.

В некоторых случаях работодатель не имеет права удерживать с работника средства за использованный отпуск при увольнении.

Обратите внимание! Это касается, в частности, увольнения в связи с мобилизацией, переводом, сокращением, выходом на пенсию, направлением на обучение или смертью работника.

Сколько имеют право удержать из зарплаты

Размер отчисления ограничен: как указано в статье 128 Кодекса Законов о труде, обычно удерживают не более 20% от зарплаты после уплаты налогов.

Обратите внимание! В исключительных случаях, например уплата алиментов или отбывания наказания, этот предел может вырасти до 50% или даже 70%.