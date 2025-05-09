Чому кошти можуть утримати

Це може бути пов’язано з тим, що співробітник використав щорічну відпустку повністю, але не відпрацював повний робочий рік, передає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Роботодавець має право утримати з остаточного розрахунку суму "зайвих" відпускних. Фактично працівник повертає зарплату за дні відпустки, які не були зароблені фактичною тривалістю роботи.

У деяких випадках роботодавець не має права утримувати з працівника кошти за використану відпустку при звільненні.

Зауважте! Це стосується, зокрема, звільнення у зв’язку з мобілізацією, переведенням, скороченням, виходом на пенсію, направленням на навчання або смертю працівника.

Скільки мають право утримати з зарплати

Розмір відрахування обмежений: як зазначено в статті 128 Кодексу Законів про працю, зазвичай утримують не більше 20% від зарплати після сплати податків.

Зауважте! У виняткових випадках, як-от сплата аліментів або відбування покарання, ця межа може зрости до 50% або навіть 70%.