Рішення ухвалено: Росія має компенсувати "Нафтогазу" вартість активів, захоплених у Криму

Росія подала касаційну скаргу, відносно рішення Гаазького арбітражу про відшкодування збитків компанії "Нафтогаз". Йдеться про компенсацію за майно, яке росіяни привласнили собі в окупованому Криму.

Що відомо про цю справу

Верховний суд Королівства Нідерландів не задовільнив скаргу росіян, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Росія прагнула скасування часткового рішення Гаазького арбітражу, відносно відшкодування збитків, нанесених групі "Нафтогаз" в окупованому Криму.

Роман Чумак Тимчасовий голова правління НАК "Нафтогаз України" Рішення Верховного суду зміцнює позицію Групи "Нафтогаз" у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості росії за незаконне захоплення активів у Криму.

Як розвивалася ця справа

22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні. Було встановлено, що Росія експропріювала активи групи "Нафтогаз" у Криму. Ця дія є порушенням, відповідно до раніше укладеної російсько-української міжурядової угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій.

трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні. Було встановлено, що Росія експропріювала активи групи "Нафтогаз" у Криму. Ця дія є порушенням, відповідно до раніше укладеної російсько-української міжурядової угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. В липні 2022 року заява Росії про скасування цього рішення була відхилена Апеляційним судом Гааги.

Зверніть увагу! Станом на зараз, юрисдикція арбітражного трибуналу поширюється лише на інвестиції, які були зроблені після 1 січня 1992 року.