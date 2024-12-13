У п'ятницю, 13 грудня, це доручення буде виконано, пише 24 канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Так Міністерство оборони України виділяє додаткові 1,1 мільярда гривень на закупівлю безпілотників. Гроші будуть спрямовані безпосередньо бригадам, щоб вони змогли швидко закрити свої найважливіші потреби.

Загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 мільярда гривень, а за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 мільярда гривень,

– повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що одночасно за 10 місяців 2024 року уряд країни витратив 229 мільярдів гривень на такі важливі для Сил безпеки та оборони речі: