Через нестачу робочих рук Росія почала завозити мігрантів з однієї з найбідніших країн світу
- Росія відчуває дефіцит кадрів і залучає трудових мігрантів з М’янми через нестачу робочих рук.
- Мігранти з М’янми вже працюють зварювальниками в Приморському краї.
В Росії відчувається сильний дефіцит кадрів. Саме тому, регіони почали залучати трудових мігрантів з однієї з найбідніших країн світу.
Для чого Росія приваблює нових мігрантів
Як повідомляють російські ЗМІ, на роботу зараз активно залучають трудових мігрантів з М’янми.
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Довідка: М’янми – держава в Азії. Вона вважається однією з найбідніших країн світу.
Потрібно розуміти, що проблема дефіциту кадрів у Росії загострилася після початку повномасштабної війни в Україні.
У перший рік бойових дій 300 тисяч працездатних чоловіків відправили на фронт, а ще від 650 тисяч до 1,1 мільйона росіян утікали від мобілізації та війни. За наступні два роки ще близько 700 тисяч осіб уклали контракт із Міноборони,
– йдеться у повідомленні.
Глава Мінекономрозвитку Росії Максим Решетніков під час свого виступу у Держдумі закликав розв'язувати проблему дефіциту робочих рук на російській території саме через мігрантів. У тому числі з М’янми.
Нагадаємо! Росія і раніше залучала трудових мігрантів з інших країн. Зокрема, з Китаю, Африки, та В'єтнаму.
Де працюватимуть мігранти
Російська рекрутингова компанія "Інтруд" повідомила, що в Приморський край уже приїхало 24 зварювальники з М'янми. Усі ці мігранти працевлаштовані.
Найближчими місяцями очікується прибуття ще 30 осіб. Усі мігранти пройшли спеціальні курси, де вони вивчали російську мову і складали відповідний іспит.
Нам були потрібні зварювальники, монтажники та бетонники. Звичайно, насамперед ми дивилися на якість виконуваних ними робіт – тут хочеться відзначити, що вони майже не поступаються нашим фахівцям у цій сфері,
– повідомив гендиректор однієї з місцевих будівельних компаній.
Зверніть увагу! Також мігрантів з М'янми залучатимуть на будівельні роботи. Зокрема, йдеться про об'єкти в Амурській області.