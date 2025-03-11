Через нестачу робочих рук Росія почала завозити мігрантів з однієї з найбідніших країн світу

В Росії відчувається сильний дефіцит кадрів. Саме тому, регіони почали залучати трудових мігрантів з однієї з найбідніших країн світу.

Для чого Росія приваблює нових мігрантів

Як повідомляють російські ЗМІ, на роботу зараз активно залучають трудових мігрантів з М’янми.

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Довідка: М’янми – держава в Азії. Вона вважається однією з найбідніших країн світу.

Потрібно розуміти, що проблема дефіциту кадрів у Росії загострилася після початку повномасштабної війни в Україні.

У перший рік бойових дій 300 тисяч працездатних чоловіків відправили на фронт, а ще від 650 тисяч до 1,1 мільйона росіян утікали від мобілізації та війни. За наступні два роки ще близько 700 тисяч осіб уклали контракт із Міноборони,

– йдеться у повідомленні.

Глава Мінекономрозвитку Росії Максим Решетніков під час свого виступу у Держдумі закликав розв'язувати проблему дефіциту робочих рук на російській території саме через мігрантів. У тому числі з М’янми.

Нагадаємо! Росія і раніше залучала трудових мігрантів з інших країн. Зокрема, з Китаю, Африки, та В'єтнаму.

Де працюватимуть мігранти

Російська рекрутингова компанія "Інтруд" повідомила, що в Приморський край уже приїхало 24 зварювальники з М'янми. Усі ці мігранти працевлаштовані.

Найближчими місяцями очікується прибуття ще 30 осіб. Усі мігранти пройшли спеціальні курси, де вони вивчали російську мову і складали відповідний іспит.

Нам були потрібні зварювальники, монтажники та бетонники. Звичайно, насамперед ми дивилися на якість виконуваних ними робіт – тут хочеться відзначити, що вони майже не поступаються нашим фахівцям у цій сфері,

– повідомив гендиректор однієї з місцевих будівельних компаній.

Зверніть увагу! Також мігрантів з М'янми залучатимуть на будівельні роботи. Зокрема, йдеться про об'єкти в Амурській області.