Розмір чергового траншу МВФ Україні зменшився: у НБУ назвали причину

Міжнародний валютний фонд зменшив розмір чергового траншу для України, який очікується в березні. НБУ запевнив, що Київ має достатні джерела для забезпечення зовнішнього фінансування.

Чому Україні зменшили обсяг траншу від МВФ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, на прохання України Міжнародний валютний фонд зменшив обсяг траншу, який очікується в березні. Київ має достатні джерела зовнішнього фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг НБУ.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Це сталося після відповідного обговорення, і по великому рахунку на прохання української сторони з огляду на те, що наразі ми маємо підтверджені належним чином джерела зовнішнього фінансування.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук пояснив, що, враховуючи потреби платіжного балансу та запевнення від міжнародних партнерів, на прохання України місія МВФ погодила зміну структури виплат і перенесення фінансування на майбутні періоди.