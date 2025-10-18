Часу залишилось обмаль: частині українців загрожує втрата страхового стажу
- Верховна Рада зобов'язала перевести трудові книжки в електронний формат до 1 червня 2026 року.
- Перевести трудову книжку в електронний формат можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, завантаживши скани необхідних документів.
Трудова книжка досі залишається головним документом, який підтверджує страховий стаж, бо від нього залежить право на пенсію та її розмір. Втім, уже зовсім скоро паперові книжки відійдуть у минуле.
Як зберегти трудовий стаж без трудової книжки?
Верховна Рада зобов’язала перевести їх в електронний формат до 1 червня 2026 року. Це дозволить убезпечити дані від втрати чи пошкодження й зберегти весь стаж, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.
Передусім подбати про оцифрування мають ті, у кого є трудовий стаж до 1 січня 2004 року. Саме з цієї дати роботодавці почали вести електронні записи про трудову діяльність.
Як перевести трудову в електронний формат?
Перевести трудову книжку в електронний формат можна двома способами:
- працівники роблять це через особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
- а роботодавці через кабінет страхувальника на тому ж порталі.
У Пенсійному фонді пояснили, що для переведення трудової книжки в електронний формат потрібно підготувати кольорові скани таких документів:
- усіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку;
- документів про освіту;
- військового квитка;
- свідоцтва про народження дитини (для жінок);
- а у разі втрати трудової, то довідок, наказів, виписок чи інших документів, які підтверджують періоди роботи.
Важливо! Файли потрібно завантажити у форматі .jpg або .pdf, розміром до 1 МБ і роздільною здатністю 300 dpi.
Як перевірити, чи ваша трудова вже оцифрована?
Після подання документів перевірити статус можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Увійти до нього можна за допомогою КЕП, Bank ID, Mobile ID, "Дія.Підпису" або логіна й пароля, створених під час реєстрації.
На вебпорталі Пенсійного фонду страховий стаж обчислюється з 1 січня 2004 року – саме тоді набув чинності закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який запровадив це поняття.