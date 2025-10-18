Времени осталось мало: части украинцев грозит потеря страхового стажа
- Верховная Рада обязала перевести трудовые книжки в электронный формат до 1 июня 2026 года.
- Перевести трудовую книжку в электронный формат можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, загрузив сканы необходимых документов.
Трудовая книжка до сих пор остается главным документом, подтверждающим страховой стаж, потому что от него зависит право на пенсию и ее размер. Впрочем, уже совсем скоро бумажные книжки уйдут в прошлое.
Как сохранить трудовой стаж без трудовой книжки?
Верховная Рада обязала перевести их в электронный формат до 1 июня 2026 года. Это позволит обезопасить данные от потери или повреждения и сохранить весь стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Прежде всего позаботиться об оцифровке должны те, у кого есть трудовой стаж до 1 января 2004 года. Именно с этой даты работодатели начали вести электронные записи о трудовой деятельности.
Как перевести трудовую в электронный формат?
Перевести трудовую книжку в электронный формат можно двумя способами:
- работники делают это через личный кабинет застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- а работодатели через кабинет страхователя на том же портале.
У Пенсионном фонде объяснили, что для перевода трудовой книжки в электронный формат нужно подготовить цветные сканы таких документов:
- всех страниц трудовой книжки в хронологическом порядке;
- документов об образовании;
- военного билета;
- свидетельства о рождении ребенка (для женщин);
- а в случае потери трудовой, то справок, приказов, выписок или других документов, подтверждающих периоды работы.
Важно! Файлы нужно загрузить в формате .jpg или .pdf, размером до 1 МБ и разрешением 300 dpi.
Как проверить, или ваша трудовая уже оцифрована?
После подачи документов проверить статус можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Войти в него можно с помощью КЭП, Bank ID, Mobile ID, "Дія.Підпису" или логина и пароля, созданных при регистрации.
На вебпортале Пенсионного фонда страховой стаж исчисляется с 1 января 2004 года – именно тогда вступил в силу закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который ввел это понятие.