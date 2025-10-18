Трудовая книжка до сих пор остается главным документом, подтверждающим страховой стаж, потому что от него зависит право на пенсию и ее размер. Впрочем, уже совсем скоро бумажные книжки уйдут в прошлое.

Как сохранить трудовой стаж без трудовой книжки?

Верховная Рада обязала перевести их в электронный формат до 1 июня 2026 года. Это позволит обезопасить данные от потери или повреждения и сохранить весь стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Прежде всего позаботиться об оцифровке должны те, у кого есть трудовой стаж до 1 января 2004 года. Именно с этой даты работодатели начали вести электронные записи о трудовой деятельности.

Как перевести трудовую в электронный формат?

Перевести трудовую книжку в электронный формат можно двумя способами:

работники делают это через личный кабинет застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

а работодатели через кабинет страхователя на том же портале.

У Пенсионном фонде объяснили, что для перевода трудовой книжки в электронный формат нужно подготовить цветные сканы таких документов:

всех страниц трудовой книжки в хронологическом порядке;

документов об образовании;

военного билета;

свидетельства о рождении ребенка (для женщин);

а в случае потери трудовой, то справок, приказов, выписок или других документов, подтверждающих периоды работы.

Важно! Файлы нужно загрузить в формате .jpg или .pdf, размером до 1 МБ и разрешением 300 dpi.

Как проверить, или ваша трудовая уже оцифрована?