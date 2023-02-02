Цибуля на вагу золота: овоч сягнув рекордної ціни

В магазинах та на ринку цибуля порівняно з 2022 року зросли майже у чотири рази. Її вартість сягнула 30 гривень за кілограм, і навіть більше. Це вперше за усю історію незалежності країни.

"Золота" цибуля: скільки коштує зараз

Аналітики проєкту EastFruit повідомляються, що теперішня ціна цибулі на 11% дорожча, ніж наприкінці минулого тижня.

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Зараз овоч зріс у ціні за один кілограм доЦінник є рекордним, адже порівняно з минулим роком вартість цибулі зросла у 4 рази.

Цікаво, що ціна буде зберігатися й надалі, а ціна може сягнути ще більше.

Чому така висока ціна

Аналітики наголошують, що ажіотаж та постійні перебої з електроенергією підливають масла у вогонь. Крім того, українські домогосподарства вже вичерпали свої запаси на зиму.

Сьогодні учасники ринку вже говорять про дефіцит пропозиції даної продукції на українському ринку. При цьому розраховувати на постачання імпортної цибулі не варто,

– додають фахівці.

Все через те, що більшість країн Центральної Азії суттєво скоротили постачання цієї продукції на зовнішні ринки.

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Молоко теж здорожчало

Молочна продукція здорожчала у лютому. Також, на декілька гривень змінилася середньозважена ціна на кефір, масло та сир.

зараз середня ціна на кілограм сиру "Коло" дорівнює 385,95 гривні, що більш ніж на 4 гривні дорожче за ціну минулого місяця.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, роздрібні ціни у лютому на молоко та асортиментний ряд молочної продукції можуть зрости в середньому до 5%, зокрема на молоко пастеризоване жирністю до 2,6% – до 40 гривень за літр.