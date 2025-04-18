Гетманцев пояснив, чому Верховна Рада може не затвердити угоду про корисні копалини

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев назвав новину щодо підписання Меморандуму щодо корисних копалин між Україною та США кроком вперед. Крім того, він зазначив, що Україна як ніколи зараз потребує інвестицій у відбудову від наслідків війни. Водночас є певні нюанси, коли така угода може бути не затверджена у Раді.

За яких умов угоду щодо корисних копалин не затвердять у Раді

Нардеп Данило Гетманцев зауважив у своєму телеграм-каналі, що нещодавнє підписання Меморандуму не є самою угодою, а лише декларацією про наміри, передає 24 Канал.

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Крім того, нардеп додав, що Верховна Рада України затвердить її лише у випадках, де Україні не буде нараховано боргів "заднім числом".

Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Якщо така угода потребуватиме ратифікації в парламенті, то Верховна Рада затвердить її лише у випадках, якщо там не буде нарахованих в Україні "заднім числом" боргів, умови будуть взаємовигідними і що не менш важливо – ми приймаємо всі відповіді щодо забезпечення надійних гарантій безпеки нашої держави.

Гетманцев додав, що це також є позицією й самого президента Володимира Зеленського.

Важливо! У четвер, 17 квітня, Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Є припущення, що обидві сторони завершать розглядати економічну угоду вже до кінця наступного тижня.