В Україні ростуть ціни: Міністерство економіки пояснило, в чому причина

Міністерство економіки пояснило, чому в Україні зростають споживчі ціни. У річному обчисленні (серпень 2024 року проти серпня 2023 року) інфляція зросла до 7,5%, в порівнянні з 5,4% у попередньому місяці.

Що впливало на ціни

У серпні 2024 року споживчі ціни підвищилися на 0,6% у порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє Мінекономіки.

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Як зазначено в огляді, цьогоріч відсутність літньої дефляції, зокрема в серпні, зумовлена поєднанням кількох потужних інфляційних чинників:

Високий тиск на ціни виробників, зокрема через нещодавнє значне подорожчання електроенергії та необхідність закупівлі або використання альтернативних джерел енергії (всі "енергетичні" чинники продовжують впливати на ситуацію).

Відсутність надлишку сільськогосподарської продукції на ринку, частково через несприятливі погодні умови.

Значний дефіцит робочої сили.

Високий рівень небезпеки та невизначеність щодо подальшого розвитку бойових дій.

Згідно з даними Мінекономіки, антиінфляційний компенсаційний вплив мали такі фактори: