В Україні ростуть ціни: Міністерство економіки пояснило, в чому причина

3 жовтня 2024, 13:42
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Автор: Дарія Подвишенна

Джерело:

Мінекономіки

Міністерство економіки пояснило, чому в Україні зростають споживчі ціни. У річному обчисленні (серпень 2024 року проти серпня 2023 року) інфляція зросла до 7,5%, в порівнянні з 5,4% у попередньому місяці.

Що впливало на ціни

У серпні 2024 року споживчі ціни підвищилися на 0,6% у порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє Мінекономіки.

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Як зазначено в огляді, цьогоріч відсутність літньої дефляції, зокрема в серпні, зумовлена поєднанням кількох потужних інфляційних чинників:

  • Високий тиск на ціни виробників, зокрема через нещодавнє значне подорожчання електроенергії та необхідність закупівлі або використання альтернативних джерел енергії (всі "енергетичні" чинники продовжують впливати на ситуацію).
  • Відсутність надлишку сільськогосподарської продукції на ринку, частково через несприятливі погодні умови.
  • Значний дефіцит робочої сили.
  • Високий рівень небезпеки та невизначеність щодо подальшого розвитку бойових дій.

Згідно з даними Мінекономіки, антиінфляційний компенсаційний вплив мали такі фактори:

  1. Мораторій на підвищення тарифів на певні комунальні послуги.
  2. Монетарна політика НБУ, яка спрямована на контроль за ситуацією на валютному ринку та підтримання жорстких монетарних умов (це в основному вплинуло на непродовольчий ринок, де ціни здебільшого знижувалися).
  3. Дефляційні тенденції на світовому ринку пального (за даними Світового банку, у серпні ціна на нафту марки Brent знизилася на 5,2%), що, попри очікуване підвищення акцизів, сприяло відносній стабілізації цін на паливо.